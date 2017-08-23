Свято Державного прапора у Львові. Фоторепортаж

Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає державне свято, присвячене одному з її головних символів – Державному прапору.

З нагоди свята Львів замайорів прапорами. Зокрема, прикрасили синьо-жовтими стягами Львівську облдержадміністрацію. На фасаді будівлі замайоріло 21 синьо-жовте полотно: 19 прапорів розмістили на другому та третьому поверхах будівлі. Ще двома прапорами оздобили четвертий поверх будівлі. Висітимуть синьо-жовті стяги впродовж усіх вихідних.

Синьо-жовтими стягами прикрашено й будівлю ратуші. Львів’яни також повісили прапори на власних балконах.

Фото: Роман Бруцяк