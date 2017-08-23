Сьогодні відзначаємо День Державного Прапора України

Це державне свято України, яке щороку відзначаємо 23 серпня, присвячене одному з наших державних символів – прапору

З цієї нагоди у Львові сьогодні відбудеться низка заходів, – інформує прес-служба ЛОДА.

О 9:00 починається урочиста церемонія підняття Державного Прапора України (пішохідна частини на вул. Винниченка, 14-18).

Від 09.00 і впродовж дня у парку «На Валах» триватиме благодійна Фотосушка «Моя Незалежність».

Об 11:00 пройде урочисте віче біля меморіалу УГА, об 11:25 – запалення лампадок та покладання квітів до могил загиблих Героїв АТО, Героїв, що загинули під час Революції Гідності, та борців за волю України на Личаківському кладовищі.

19:45 – у сквері «На валах» відбудеться нагородження переможців інтернет-конкурсу #UA26.

20:00 – розпочнеться показ фільму «Політ золотої мушки» просто неба у парку «На валах».

На загальнодержавному рівні це свято встановлено указом Президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року №987/2004 «Про День Державного Прапора України». Свято встановлено в Україні «…На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України…».

Цей указ було доповнено Указом Президента України Віктора Ющенка№ 602/2009 «Про внесення змін до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року N 987», яким було засновано підняття Прапора України у День Державного Прапора України і під час інших державних свят і проведення загальнодержавних заходів. Поточну редакцію указу опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Раніше День Державного Прапора святкували тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня, адже саме цього дня 1990 року синьо-жовтий прапор підняли над Київською мерією.

18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України своєю Постановою «Про прапор України» фактично надала синьо-жовтому біколору статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей, приймати присягу військовослужбовці, працювати посольства України, він вивішується в ООН.

28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову Про затвердження державним прапором України Національного прапора (хоча і далі діяла стара Конституція, де як державні описувалися символи колишньої УРСР). В ній зазначено: Державний Прапор України «являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої ––синього кольору, нижньої — жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».