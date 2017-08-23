“Приймаймо нові виклики й будьмо разом у непростий для України час” – Андрій Садовий

Міський голова Андрій Садовий привітав львів’ян із Днем Незалежності

26 років тому українська держава стала незалежною. Незалежність – це наші думки та вчинки, відчуття особистої свободи й усвідомленої вдячності Богу за кожен прожитий день, пам’ять про тих, хто упродовж багатьох століть виборював та виборює волю для України.

Приймаймо нові виклики й будьмо разом у непростий для України час. Сьогодні кожен повинен показувати приклад рішучості та відповідальності.

Зичу всім нам та нашим родинам Божого благословення, мудрості, міцного здоров’я, миру, благополуччя.

З Днем Незалежності!

Слава Україні!

З повагою,

міський голова Львова

Андрій Садовий