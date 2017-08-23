«Піккардійська Терція» до Дня незалежності представила пісню Миколи Мозгового (аудіо)

Перед своїм 25-річчям вокальна формація презентує ще один сингл із нового альбому «Лети…» – пісню «Зачаруй нас, любов»

Пісня Миколи Мозгового «Зачаруй нас, любов» увійде до нового, 15-го за рахунком, студійного альбому «Піккардійської Терції» під назвою «Лети…». Реліз збірки відбудеться на початку вересня – ближче до 25-річчя акапельного гурту.

«Ми обіцяли, що до свого 25-річчя, на ювілейних концертах, будемо зі сцени розповідати історію української музики – тієї музики, на якій ми виростали і яка вплинула на нас як на музикантів,–- розповідає художній керівник «Піккардійської Терції» Володимир Якимець. – Творчість Миколи Мозгового – одна із яскравих сторінок української музичної культури: різноманітна, чуттєва і надзвичайно українська – як за духом, так і за власне музикою! Коли як не напередодні Дня незалежності презентувати пісню автора, який є одним із тих, хто виборював культурну незалежність України?! Щодо «Зачаруй нас, любов», то тут чудова мелодія поєднана із прекрасними словами Андрія Демиденка – життєрадісними та життєствердними. Це не ремікс, а наше відчуття цієї пісні – пісні, яка з якихось причин не така відома, як деякі інші твори Мозгового».

Послухати новинку від «Піккардійської Терції» «Зачаруй нас, любов» можна тут:

На сцені 25-річний ювілей «Піккардійська Терція» розпочне святкувати із вересня-2017 – як в Україні, так і за кордоном. 30 вересня 2017 р. великий концерт гурту відбудеться на сцені Національного палацу «Україна» у Києві.

У жовтні «Терція» виступить з ювілейною програмою у США та Канаді: Клівленд (13 жовтня), Виппані (14 жовтня), Чикаго (15 жовтня), Торонто (22 жовтня). Також восени формація завітає з концертами у такі міста України: Полтава (26 листопада), Дніпро (27 листопада), Кропивницький (28 листопада), Запоріжжя (29 листопада), Черкаси (30 листопада). 3-го грудня «піккардійці» виступлять у рідному Львові – у Львівській опері. Заплановані концерти колективу і у містах Західної України: Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк, Рівне…

Офіційний сайт «Піккардійської Терції»: tercia.com.ua

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