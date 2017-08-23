На Львівщині перекрили контрабандний канал поставок в Україну психотропів (ФОТО)

Співробітники СБУ перекрили потужний контрабандний канал поставок в Україну незареєстрованих лікарських засобів з вмістом псевдоефедрину. Про це інформує прес-центр СБУ.

Під час догляду автомобіля в пункті пропуску «Смільниця» правоохоронці виявили приховані від митного огляду понад п’ять тисяч пігулок, які використовують наркоділки для виготовлення психотропних речовин амфетамінової групи. У вилученому препараті вміст прекурсору псевдоефедрин майже в сто разів перевищує дозволений законодавством об’єм. Вартість контрабандного препарату за цінами «чорного ринку» становить майже триста тисяч гривень.

Зі слів громадянки України, яка перебувала за кермом автомобіля, пігулки перевозили до Львова для подальшої реалізації.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування контрабандного каналу.