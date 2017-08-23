На Форумі видавців презентують доктрину розвитку України

П’ять провідних університетів України – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Києво-Могилянська академія», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національний університет біоресурсів і природокористування України – за фінансової підтримки Української бізнес ініціативи відповідають на ключові питання сьогодення українців:

Якою буде Україна в найближчому майбутньому — у 2030 році?

Куди рухається світ ?

Що має зробити Україна для інтеграції в коло розвинутих країн ?

Які сценарії розвитку є ймовірними для України ?

Що таке модель збалансованого розвитку України?

Які результати ми очікуємо внаслідок реалізації цієї моделі?

В який спосіб і за рахунок яких механізмів Україна зможе здійснити амбітний цивілізаційний стрибок?

Проаналізувавши значні обсяги даних соціально-економічного розвитку країн світу, синтезувавши сучасний інструментарій рейтингового оцінювання, розроблений експертами ООН, Світового банку, Всесвітнього економічного форуму в Давосі, а також спираючись на власний Економічний форсайт України, українські вчені застосували математичні методи моделювання, використали дані міжнародної статистики про Україну, вирахували на основі обчислювальних та інформаційних можливостей своїх університетів і запропонували Модель розвитку, здатну вивести Україну на рівень Топ-30 конкурентоспроможних країн світу та отримати ВВП 750 млрд доларів США у 2030 році.

Презентація та пояснення запропонованої Моделі розвитку, опублікованої та деталізованої в книжці «Доктрина збалансованого розвитку Україна 2030» відбудеться в рамках Форуму видавців у Львові 14 вересня о 17.00 в конференц-залі Палацу мистецтв.

Відмінністю та перевагою представленої Доктрини є людиноцентрична модель розвитку та використання наукового потенціалу нації як ключового драйверу розвитку України. Доктрина акцентує увагу на позитивному сценарії та індикаторах якості амбітного українського стрибка.