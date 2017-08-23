Львівщина перша в Україні за кількістю нових шкіл

Цьогоріч до першого вересня на Львівщині відкриють 6 нових шкіл

Про це повідомила директорка департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій.

«До 1 вересня відкриють школу у селі Нижня Яблунька Турківського району (на 360 дітей), школу в селі Сторона Дрогобицького району (на 200 дітей), новий освітній простір у селі Наварія (на 300 дітей), початкову школу в селі Сокільники (на 180 дітей) та школу в селі Гамаліївка (на 180 дітей). Окрім того, на Сихові відкривається ще одна приватна школа», – розповіла директорка департаменту.

Нагадаємо, Львівщина цього року також стала першою в Україні за кількістю відкритих місць у дошкільних закладах. За цей рік в області створили більш ніж 2 тисячі місць для освіти дошкільнят і до кінця року планують відкрити ще тисячу додаткових місць.