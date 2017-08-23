Львів’ян запрошують на Відкритий кубок Львова з водного поло (+ розклад змагань)

З 1 по 3 вересня 2017 року у Львові проходитимуть змагання «Відкритий Кубок Львова з водного поло 2017». Вони продовжать серію яскравих спортивних свят у рамках Програми «Відкриті кубки Львова» на 2017 рік. Змагання відбуватимуться у відкритому басейні НСБ ЛВС МОУ (колишній басейн СКА, вул. Клепарівська 39-а).

Традиційно другий рік поспіль у вересні Львів організовує одні з найпрестижніших змагань з водного поло в Україні. Участь у змаганнях приймають провідні українські та зарубіжні команди. Організація та проведення спортивного заходу відбувається якісно і на високому рівні.

Організаторами Відкритого кубку Львова з водного поло є Львівська міська федерація водного поло спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. Зокрема, на проведення заходу за Програмою «Відкриті кубки Львова» з міського бюджету м. Львова виділено кошти у сумі 149000,00 грн.

«Варто згадати, що перший ватерпольний матч відбувся саме у Львові в 1914 р. З цього часу, Львів став потужним осередком українського водного поло та виховав чимало видатних спортсменів, які неодноразово здобували найвищі нагороди. Відтак, ми й надалі підтримуємо хороші традиції львівського водного поло та звання найкращих в Україні»,- зазначають в управлінні молоді та спорту.

Список учасників і розклад Кубка:

ВК «Динамо Львів» (м. Львів, Україна);

Збірна України U-17 (Україна);

Збірна Білорусі (Білорусь);

ВК «Ocmer LSTW» (м. Лодзь, Польща).

Розклад змагань:

1-й день (01.09.2017 р.):

16.30 – 17.00 – Урочисте відкриття Кубка.

17.00 – 18.15 – Збірна України U-17 – Збірна Білорусі

18.15 – 19.30 – ВК «Ocmer LSTW» – ВК «Динамо Львів»

2-й день (02.09.2017 р.):

10.00 – 11.15 – ВК «Ocmer LSTW» – Збірна Білорусі

11.15 – 12.30 – ВК «Динамо Львів» – Збірна України U-17

17.00 – 18.15 – Збірна України U-17 – ВК «Ocmer LSTW»

18.15 – 19.30 – ВК «Динамо Львів» – Збірна Білорусі

3-й день (03.09.2017 р.) – Ігри плей-оф:

10.00 – 11.15 – Матч за 3-тє місце

11.15 – 12.30 – Фінал

12.30 – Нагородження команд учасників, що посіли 1-ше, 2-ге та 3-тє місця та інших учасників Кубка

13.00 – Урочисте закриття Кубка.