Керівників 90 шкіл Львівщини зберуть на «Академію директорів»

25-27 серпня 2017 року стартує перший модуль освітнього курсу інновацій в управлінні школою «Академія директорів», ініційований Департаментом освіти і науки Львівської ОДА у співпраці з ГО «Центр соціальних інновацій».

Упродовж трьох днів 90 директорів загальноосвітніх шкіл Львівщини обговорюватимуть актуальні проблеми керівництва школою, ділитимуться власним позитивним досвідом та підвищуватимуть управлінські компетенції.

Серед гостей форуму – знані експерти з питань менеджменту, управління персоналом, комунікацій, фандрайзингу та розвитку креативного мислення. Розпочнеться «Академія директорів зустрічами із заступником міністра освіти та науки Павлом Хобзеєм та головою «Центр UA», співініціатором коаліції громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ» Олегом Рибачуком.

«Важливо, щоб кожен директор школи мав усвідомлення своєї надважливої ролі в перетворенні системи української освіти», – зазначила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Манздзій.