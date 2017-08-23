Фінансову допомогу Світового банку для започаткування бізнесу отримають ще шість мешканців області

Учора, 22 серпня, комісія з реалізації пілотного проекту щодо залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, що функціонує при Львівській облдержадміністрації, до складу якої входять представники різних державних і громадських установ, у тому числі й служби зайнятості, розглянула справи шістьох претендентів на отримання фінансової допомоги для започаткування бізнесу.

Про це інформує відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Під час засідання, що відбулося у Департаменті соціального захисту населення ЛОДА, підприємницькі задуми членам комісії озвучили четверо жителів Мостищини, львів’янин та дрогобичанка. Підсилюючи виступи показом слайд-шоу, кожний з претендентів намагався якомога чіткіше й переконливіше представити на розгляд журі підготовлений бізнес-план, зокрема фінансові розрахунки, перспективи розвитку власної справи та її прибутковість.

Після тривалих дискусій члени комісії прийняли рішення надати усім шістьом претендентам фінансову допомогу.

Які ж бізнесові ідеї виношують учасники пілотної програми? Четверо з них мають намір реалізувати свій потенціал у сфері комерції. Відтак, завдяки проекту, який фінансує Світовий банк, переселенець з Криму, а нині – житель столиці Галичини – через Інтернет-магазин «mobilego.in.ua» займеться продажем смартфонів. У м. Судова Вишня з’явиться творча майстерня-крамниця «Антураж», у Мостиськах відкриється магазин побутової хімії «Віка» і ще один з реалізації жіночого одягу. На батьківщині Івана Франка функціонуватиме новий салон краси, де жителям Дрогобича надаватимуться перукарські послуги, а мешканець села Дидятичі (Мостиський р-н) на фермі у Судовій Вишні буде вирощувати курей-несучок.