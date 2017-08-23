Делегація зі Львівщини взяла участь в урочистостях до Дня Прапора в Сєвєродонецьку

Сьогодні, 23 серпня, в День Державного Прапора України делегація з Львівщини на чолі з головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним взяла участь в урочистій церемонії підняття Державного прапора у м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Олександр Ганущин у вітальному слові, звертаючись до офіцерів, солдатів, мешканців Луганщини, зауважив, що Львівщина має велику мрію – час, коли Державний прапор України замайорить на центральних площах Луганська, Донецька і Севастополя. «І ця мить обов’язково настане, бо ми єдина країна, бо за нами Бог і за нами правда», – наголосив він.

Олександр Ганущин разом із головою Луганської обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації Юрієм Гарбузом та ліцеїстом Луганського обласного ліцею-інтернату «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії Іваном Асташенею підняли синьо-жовтий Прапор біля будівлі облдержадміністрації.

Зауважимо, що сьогодні у Львові участь в урочистій церемонії підняття Прапора взяла маленька дівчинка Ангеліна Гуртяк із Сєвєродонецька Луганської області.

Нагадаємо, уже традиційно напередодні Дня Незалежності України голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, депутати, працівники апарату облради, керівники районів області, волонтери вирушили на схід України. Численна делегація з Львівщини зустріне державне свято з військовими та місцевими мешканцями на Луганщині.