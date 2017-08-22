Вже у вересні на Львівщині розпочнуть зйомки фільму Кшиштофа Зануссі

1 вересня у Львові та Львівській області розпочнуть зйомки повнометражного художнього фільму «Ефір» польського кінорежисера Кшиштоф Зануссі . Про це інформує ДержКіно України, за підтримки якого створюють фільм.

«Ефір» – це історія про військового лікаря, який на початку ХХ століття проводить наукові експерименти з метою отримати владу над іншими людьми. Дія фільму розгортається в часи Першої світової війни на кордоні між Україною та Австро-Угорською імперією, на теренах української Галіції та Поділля.

Головні ролі у фільмі виконують відомі європейські актори Яцек Понедзялек (Jacek Poniedziałek) з Польщі, Жольт Ласло (Zsolt László) з Угорщини та молодий український актор Остап Вакулюк.

Для зйомок у стрічці також запрошені українські актори Станіслав Колокольніков, Марія Рябошапка, Олександр Логінов, Остап та Дмитро Ступка.

В Україні проведуть складнопостановочні зйомки з використанням спецефектів, піротехнічних ефектів, тварин, каскадерів і великої кількості акторів масових сцен.

Нагадаємо, проект «Ефір» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно й отримав державну підтримку розміром 16 млн 650 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму становить 61 млн грн.

Фільм створюють також за підтримки Польського Інституту та Міністерства культури Польщі, Угорського й Литовського кіноінститутів. Продюсери: Януш Вахала (Польща), Олена Фетісова та Володимир Козир (Україна, «Кіностудія Інтерфільм»), Джудіт Тус (Угорщина), Уляна Кім (Литва).

З огляду на напружений режим зйомок, для можливості спілкування членів знімальної групи з журналістами буде організована спеціальна прес-конференція, присвячена початку зйомок.