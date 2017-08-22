Володимир Гірняк привітав галицьких гвардійців з нагоди Дня незалежності

Заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк привітав із нагоди Дня незалежності України особовий склад Львівського полку Західного територіального управління Національної гвардії України.

Звертаючись до офіцерів, прапорщиків і солдатів Володимир Гірняк передав вітання від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина та всього депутатського корпусу. Окрім того, Володимир Гірняк вручив п’ятьом військовослужбовцям грамоти Львівської обласної ради.

На переконання заступника голови облради, суспільство має активніше вживати слово не «встановлення» незалежності України 26 років тому, а саме «відновлення» незалежності нашої держави.

«Бо насправді наша країна має колосальну історію – більше 1,5 тис років. Ми повинні постійно згадувати про подвиги наших князів і королів. Ми мали державу з VIII – XIII століття, потім втратили її. Далі були Козацька доба, героїчні змагання ХХ століття. І в 1991 році ми – відновили незалежність нашої держави», – нагадав посадовець.