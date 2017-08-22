У Львові затримали серійного грабіжника

Він «спеціалізувався» на золотих сережках, які зривав з літніх жінок

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, правоохоронці встановили, що до низки пограбувань у Львові причетний 30-річний місцевий мешканець. Працівники поліції затримали його під час скоєння злочину в Сихівському районі, коли той заволодів золотими сережками літньої жінки.

Як з’ясували в ході розслідування, чоловік причетний щонайменше до восьми пограбувань, скоєних цього року в Залізничному районі, до восьми – у Сихівському і до чотирьох – у Франківському районі.

Так, 24 березня близько 14.00 у ліфті багатоквартирного будинку на вулиці Патона зловмисник вдарив в обличчя 64-річну пенсіонерку і заволодів її сережками, вартість яких становить близько 5 000 гривень.

У ліфті будинку на вулиці Граб’янки 19 червня чоловік пограбував іншу жінку – 73-річну львів’янку. Він зірвав з вух жінки сережки, заподіявши цим матеріальну шкоду на суму майже 4 000 гривень. Ще одна заявниця, 60-річна львів’янка, позбулася золотих прикрас в під’їзді будинку на вулиці Роксоляни. Їх вартість становила понад 7 000 гривень.

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження. Тривають слідчі дії.

Суд обрав зловмисникові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Альтернативою йому може бути грошова застава в розмірі 90 000 гривень.