У Львові виявили неповнолітніх в’єтнамців без документів

Виявленим іноземцям – 16 і 17 років

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, працівники Галицького відділу поліції спільно з працівниками Галицької районної адміністрації 21 серпня виявили в квартирі одного з будинків по вулиці Шептицьких у Львові трьох неповнолітніх громадян В’єтнаму. Одному з них 16 років, двом іншим – по 17. Ніяких документів виявлені особи поліцейським не надали.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, виявлені особи є біженцями. У подальшому ними займатимуться працівники Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Нагадаємо, протягом серпня на території Львівщини проходять загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант», метою яких є зменшення негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом.