Уже в жовтні в місті відкриють Tech StartUp School

На початку жовтня у Львові за ініціативи Національного університету «Львівська політехніка» відкриють новітню платформу для співпраці бізнес-структур і талановитої молоді – Tech StartUp School.

Інноваційна екосистема розміститься на вулиці Колесси, 2. Саме тут, в окремій будівлі у центрі міста, готують приміщення для розвитку особистості та її креативних ідей, використовуючи лабораторії, місця для відпочинку і харчування, коворкінг, конференц-зали та додаткові приміщення для спілкування, обміну думками, ідеями та планами їх реалізації.

«Школа допомагатиме молоді реалізовувати власні ідеї, які раніше залишалися лише на папері, через нові механізми та унікальні методи провідних акселераторів світу. Місія Tech StartUp School полягає у створенні комфортного інноваційного середовища для продукування і реалізації креативних ідей та успішних стартапів. Аби ця співпраця була ефективною, організатори школи не лише запросили провідних українських та закордонних фахівців для надання консультацій, розробили унікальний формат навчання та запропонували учням широкий спектр пріоритетних Поліtech напрямів навчання, але й обрали справді зручну локацію в центрі міста, завчасно розпочали проведення конкурсів стартапів, а також уже готуються до створення власного краудфандингового майданчика», – розповідають організатори.

«Ми створили цю освітню платформу, щоб активізувати процес інновацій, щоб вони з’являлися частіше, і щоб молодь створювала продукти, які будуть цікавими на локальному та глобальному ринку»,- зазначає керівник школи Назар Подольчак.

Головні партнери проекту – Львівська політехніка, ПриватБанк, Aviva, Noosphere Ventures, Cornell University, Kingston University тощо.

На відкриття школи завітають відомі українські та закордонні гості, діячі у галузях освіти, науки, новітніх технологій. Цікаво у Tech StartUp School буде усім, хто відвідає подію, адже уже в день відкриття тут запланували екскурсії школою, прес-подію для представників ЗМІ, розіграші знижок на навчання, коворкінг і багато сюрпризів.