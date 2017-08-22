У Львові малозабезпечених дітей зберуть до школи

Завтра у місті стартує акція «Шкільний портфель»

Дітям із малозабезпечених сімей подарують наплічники та канцелярське приладдя. Отримати подарунки можуть також переселенці та вихованці дитячих будинків сімейного типу. Акція розпочнеться в Дитячому екологічно-натуралістичному центрі, що на вулиці Кубанській 12, об 11 годині.

Діти отримають не лише рюкзаки, а й невеличку екскурсію. Крім того, кожному подарують квиток на атракціони у Парк культури імені Богдана Хмельницького.

Таку ініціативу у Львові організовує київський благодійний фонд «Турбота про місто» разом із центром соціальних служб для сім’ї, молоді та дітей.

«У Києві акція проходить уже не перший рік, а цьогоріч організатори вирішили вийти за межі столиці. Схожу акцію вже провели в Одесі, завтра на черзі Львів», – розповідає заслужена актриса України Олександра Люта, котра допомагає фонду у Львові.

«Турбота про місто» виділила для львівських дітей 100 рюкзаків. Наповнення шукали серед спонсорів і небайдужих людей.