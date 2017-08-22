У Львові 19-річна дівчина обікрала іноземного туриста

Коли потерпілий перебував у кафе, жінка викрала з його рюкзака гаманець з грошима й документами

Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області

У Галицький відділ поліції 21 серпня звернувся 43-річний іноземець-турист. Він повідомив, що в одному із львівських кафе невідома особа викрала з його рюкзака гаманець, в якому було 225 доларів США, 80 євро, три банківські картки та паспорт.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетна 19-річна мешканка міста Берегове Закарпатської області. Речові докази у неї вилучено.

Встановлюють обставини події. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.