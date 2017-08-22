У львівському УКРОПі вітають створення ради співвласників житла та обіцяють всебічну підтримку об’єднанню

Найактивніші голови ОСББ м. Львів об’єднались та заснували громадську організацію «Рада співвласників житла». У Львівському УКРОПі вітають таке об’єднання та обіцяють всебічно допомагати новоствореній організації у виконанні статутної діяльності.

Як зазначив голова фракції УКРОПу у Львівській міській раді Ігор Телішевський, укропівці вже неодноразово надавали допомогу ОСББ у їхній діяльності.

«Представники УКРОПу завжди підтримували прагнення мешканців будинків до об’єднання співвласників. Щоденно кожен із нас стикається з великою кількістю проблем. Зокрема, й у сфері житлово-комунальних послуг. Остання наболіла тема – встановлення загальнобудинкових газових лічильників. Всі об’єднання співвласників стикаються з однаковими проблемами. Добре, що для їхнього вирішення найактивніші керівники ОСББ Львова вирішили об’єднатися. Ми й надалі надаватимемо юридичні консультації представникам ради та окремих ОСББ міста за необхідності відстоювати права в судових інстанціях, сприяти у вирішенні питань з облаштування прибудинкових територій, написанні та подачі проектів до Громадського бюджету Львова, подачі депутатських звернень та запитів», – зазначив Ігор Телішевський.

Один із співзасновників «Ради співвласників житла», голова ОСББ «Антонича, 22» Юрій Бегляров підкреслив: «Першочерговим завданням ГО «Рада співвласників житла» є відстоювання інтересів львів’ян, допомога у вирішені їхніх побутових проблем, надання консультацій. Предметом наших спільних дій в рамках «Рада співвласників житла» також є дофінансування будинків, де створене ОСББ, спільна боротьба з монополістами ринку у сфері надання послуг газового постачання тощо. Ми дякуємо активістам львівського УКРОПу за сприяння у вирішенні деяких наших питань. Зокрема, щодо незаконних дій «Львівгазу» зі встановлення без згоди мешканців загальнобудинкових лічильників, за супровід цієї справи в суді».

Нагадаємо, при Львівському УКРОПі діє інформаційний центр сприяння розвитку ОСББ. Отримати необхідну допомогу, юридичну консультацію можна завітавши до партійного офісу за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 5.