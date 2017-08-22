У Львівській філармонії виступить Стефан Шкафаровський, відомий американський соліст українського походження. Його глибокий бас звучить зі сцен Метрополітен опера у Нью-Йорку та Лірик опера в Чикаго. А часом — у церковному хорі чи на заходах української діаспорної громади.

Уродженець Нью-Йорка, випускник Американського оперного центру при Julliard School та Вестчестерської консерваторії, підкорив потужним голосом спочатку Північну Америку, а потім і весь світ. У репертуарі співака – понад 20 оперних партій у шедеврах Бетховена, Пуччіні, Штрауса, Верді та інших класиків. Гастролював у містах США, Канади, Південної Америки, Близького Сходу і Японії.

У Львівській філармонії співак виступить 23 серпня. Напередодні Дня незалежності він символічно назвав свій виступ «Будь, Україно». У програмі – пісні та солоспіви М. Лисенка, К. Стеценка, В. Косенка, Г. Китастого, І. Соневицького, О. Білаша. Бас виступить у супроводі відомого піаніста Мирослава Драгана. Початок концерту «Будь, Україно!» – о 19:00.

«Масштабний – це заниження, яким можна описати бас Стефана Шкафаровського – він струсонув весь зал своїм потужним інструментом», – пишуть The Grand Rapids Press про виступ соліста.