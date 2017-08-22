У Куликові відкриють погруддя Богдана Ступки

У неділю, 27 серпня, в містечку Куликів Львівської області, на батьківщині Богдана Ступки відзначатимуть 76-у річницю від дня народження великого митця, актора, Героя України.

У межах урочистостей відкриють та освятять погруддя Богдана Ступки.

Про це розповіла сьогодні, 22 серпня, під час прес-конференції т. в. о. директора департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирослава Туркало.

За її словами, до 75-ї річниці від дня народження актора відкрили музейну кімнату в Народному домі Куликова, а цьогоріч біля цієї будівлі відкривають погруддя Богдана Ступки.

Відкриття й освячення меморіалу – о 15:00.

Богдан Ступка – український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев’є-Тевель», за Шолом-Алейхемом), Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), Герой України (2011).

Народився актор 27 серпня 1941 року в смт Куликів (тепер Жовківський район), яке на той час перебувало під нацистською окупацією і входило до складу дистрикту Галичина Генерал-губернаторства.

До сцени його привчили родичі: батько співав у хорі Львівського оперного театру, мамин старший брат був там же солістом, а тітка – головним концертмейстером.

За кулісами театру Богдан Ступка побачив і почув багатьох видатних співаків повоєнного часу, зокрема Івана Козловського і Сергія Лемешева.

Закінчив Львівську СШ № 4 (тепер Львівська лінгвістична гімназія). Богдан хотів вступити на хімічний факультет Львівського університету, але невдало склав іспити. Влаштувався в обсерваторію, працював певний час у Баку, вступив на заочне відділення філологічного факультету Львівського університету.

1961 року він закінчив акторську студію при Львівському академічному драмтеатрі ім. М.Заньковецької й до 1978 року працював у цьому театрі. Його творчим наставником був Сергій Данченко, який 1978 року очолив Київський академічний драмтеатр ім. І.Франка. Того ж року на запрошення свого наставника Б. Ступка перейшов до цього театру

1984 року він закінчив заочне відділення театрознавчого факультету Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого.

Протягом 1999—2001 років був міністром культури і мистецтв України.

2001 року, після смерті Сергія Данченка, Богдан Ступка очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Його син Остап грав провідні ролі в театрі під керівництвом батька.

22 липня 2012 року Богдан Ступка після тривалої хвороби на сімдесят першому році життя помер о 6:45 у лікарні «Феофанія». Як повідомив його син, Остап, причиною смерті став серцевий напад на тлі задавненого раку кісток. 24 липня 2012 року у театрі імені Івана Франка відбулася церемонія прощання з актором. Похований у Києві на Байковому кладовищі

За всю кар’єру актор виконав понад 100 ролей у кіно. Працював із кінорежисерами Отаром Іоселіані, Кшиштофом Зануссі, Єжи Гофманом, Режисом Варньє, Юрієм Іллєнком, Кірою Муратовою, Сергієм Бондарчуком, Володимиром Бортком, Павлом Чухраєм, Дмитром Месхієвим.

Дебют у кіно — у фільмі Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою» (1971), роль Ореста Дзвонаря. На цю роль претендував Іван Миколайчук, але позаяк це була роль бійця УПА (тобто негативна за радянських часів), то влада не хотіла, аби її грав Миколайчук. Затвердили Ступку, за яким після театральної ролі Ричарда III закріпився негативний імідж. Але його трактування образу виявилося дуже вдалим, ця роль досі – одна з найкращих у списку актора.

У переліку ролей Б.Ступки – багато історичних постатей: гетьмани Іван Брюховецький («Чорна рада»), Іван Мазепа («Молитва за гетьмана Мазепу»), Богдан Хмельницький («Вогнем і мечем»), а також Чингісхан («Таємниця Чингісхана»), Олександр Керенський («Червоні дзвони»), Борис Годунов («Кремлівські таємниці»), Остап Вишня («Із житія Остапа Вишні»).

Загалом Ступка зіграв близько 100 ролей у кіно та понад 100 – на сцені.

У театрі імені Франка зіграв у виставах «Украдене щастя» Івана Франка, «Дядя Ваня» Антона Чехова, «Король Лір» Вільяма Шекспіра, «Лев і Левиця» Ірени Коваль, «Кар’єра Артура Уі, якої могло і не бути» Бертольда Брехта, «Сни за Кобзарем», «Цар Едіп», «Істерія» Террі Джонсона, «Тев’є-Тевель», «Легенда про Фауста».

У листопаді 2008 року отримав нагорода III Римського міжнародного кінофестивалю за найкращу чоловічу роль – за головну роль в українсько-польському фільмі «Серце на долоні» режисера Кшиштофа Зануссі.

Богдан Ступка був одружений з Ларисою Ступкою, випускницею Бакинського хореографічного училища. Син Остап та онук Дмитро також обрали акторську професію.