«Ніч театру» у Львові цього року триватиме від 25 по 30 серпня (ПРОГРАМА)

Уже 25 серпня у Львові стартує VI Фестиваль альтернативних театрів «Ніч театру»

8 театрів, 3 локації, сполучення центру та віддалених районів Львова, танець, інтерактивні вистави, сучасна та класична драматургія, перфоманс – усе це підготували організатори Ночі для львів’ян і гостей міста.

Більша частина фестивалю – шість вистав – будуть представлені 25 та 26 серпня на Левандівці у вечірній час у рамках Фестивалю Параджанова, який триває в культурно-мистецькому центрі «Супутник» і в Левандівському парку.

«Для мене «Ніч театру» вже стала традиційною для Львова. Це класний майданчик для альтернативних театрів, де немає конкуренції, а є спільнота друзів, які люблять театр. Ми ростемо і до нас доєднуються нові учасники: цього року 6 із 8-ми театрів виступають на Ночі вперше», – розповідає Анастасія Войтюк, одна із засновниць Ночі театру.

Учасниками «Ночі» є як аматорські колективи, так і професійні, одні існують вже багато років, інші – лише нещодавно виникли, але усіх об’єднує любов до театру, а, власне, це і є основною метою нашого фестивалю – зібрати людей, які люблять театр та обмінюватися досвідом, ділитися з глядачами своїми напрацюваннями.

«Ми вперше працюватимемо на двох нових майданчиках. Точніше, це була ініціатива театрів – залучити нові місця для показу вистав. вільний театр «Око» покаже виставу в кафе «Де Манджаро», а останніх учасників «Ночі» – театр «Намір» – можна буде побачити 30 серпня вул. Заводська, 31», – ділиться інформацією Анастасія Сімака, співорганізаторка фестивалю.

Цього року в «Ночі театру» візьме участь 8 колективів: 5 львівських та 3 приїжджих.

Львів представлятимуть:

– Театр «Живаго» з трагіфарсом «Milking cows», режисер Зоряна Починайко. Театр був заснований у 2015 році і працює з провокативним текстом в класичній техніці.

www.facebook.com/zhivagotheatre

– Театр «Склад 2.0» із виставою «6х0». Театр виник на базі колективу «Другий склад» у 2015 році, працює в техніці експериментального драматичного театру. Режисер Єва Якубовська.

www.facebook.com/sklad2null

– Театр «Domus» один із наймолодших театрів, виник у 2016 році, працює в техніці драматичного театру. Вони покажуть виставу «Очі блакитного собаки», режисер Наталія Меньшикова.

www.facebook.com/TheatrumDomus

– Вільний театр «Око», перший професійний приватний театр у Львові, що працює в цікавому форматі театр-кафе, де під час вистави глядачі сидять за столиками і п’ють каву. Запрезентують виставу «Mon bebe,або маленькі хитрощі», режисер Галина Воловецька.

www.facebook.com/theaterOKO

– Театр «Намір», існує у Львові вже понад 10 років. На своєму рахунку має чимало оригінальних постановок, фестивалів та нагород. П’єси авторства режисера театру Іри Задорожної любляться та збирають повні зали. Для «Ночі Театру» «Намір» завжди намагається робити щось нове, свіже та те, що можна побачити лише тут.

www.facebook.com/NAMIRtheatre

Гостями на фестивалі будуть колективи:

– Театр «Сонях», м. Рівне, який виник ще у 2000 році. Колектив працює в різних експериментальних техніках та за 17 років став репертуарним, проте має свою навчальну студію. Вони привезуть виставу «Недитячі ігри», режисер Олексій Титаренко

www.facebook.com/teatrs.com.ua

– Народний аматорський театр «Дзеркало», м. Хмельницький. Це найдавніший колектив, який виник ще у далекому 1953 році. Працюють в різноманітних техніках, а цього разу привезуть до Львова пантомімічно-етюдну виставу «Історії з коробки», режисер Дмитро Гусаков

www.facebook.com/theatr.mirror

– Народний аматорський молодіжний експериментальний театр «ЛюбАрт», м. Калуш, Івано-Франківстької області. На фестивалі представлять виставу «Маняки», режисер Любов Липовська. Вистава в техніці драматичного театру з елементами музики та танцю

www.facebook.com/lubartlovefamily

Зазначимо, що організатором Ночі театру віднедавна є Мистецько-терапевтичний центр «Непротоптана стежина», який вже понад 15 років займається розвитком та популяризацією особливого мистецтва, організовує фестивалі всеукраїнського та міжнародного рівня, різноманітні майстер-класи та театральні майстерні.

Фестиваль не перший рік підтримує управління культури ЛМР, а також цього року до підтримки долучився Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА.

Програма фестивалю

25 серпня, Левандівка, КМЦ «Супутник», вул. Повітряна, 20

вхід вільний

20.00 – 21.20 театр ЛюбАрт (Калуш) Вистава «Маняки», автор В.Страліт

21.40 – 22.25 театр Дзеркало (Хмельницький) Вистава «Історії з коробки»

22.45 – 23.45 театр Живаго (Львів) Вистава «Milking cows», трагіфарс на одну дію

26 серпня, Левандівка КМЦ «Супутник», вул. Повітряна, 20

вхід вільний

19.00 – 20.00 театр Сонях (Рівне) Вистава «Не дитячі ігри», за п’єсою Б. Срблянович «Мамапапасинсобака»

20.30 – 21.10 театр Склад 2.0 (Львів) Вистава «6х0» за текстом сучасного письменника класика Ю. Тарнавського

21.30 – 22.00 театр Domus (Львів) Вистава «Очі блакитного собаки» за мотивами однойменного твору Г.Г. Маркеса

27 серпня, вул. Галицька, 10

квиток/або вхід за запрошенням

19.00 вільний театр ОКО (Львів) Вистава «Mon Bebe, або маленькі хитрощі»

30 серпня, вул. Заводська, 31

вхід вільний

21.00 театр Намір (Львів) Вистава «Зе Дорс»