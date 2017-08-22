На Львівщині в школах облаштують 32 нові внутрішні вбиральні

Роксолана Мудрак

журналістка FM Галичина

Про це повідомила директорка департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій

Вона також додала, що на початку року таке ганебне явище як «зовнішні туалети в навчальних закладах» області було в 57 школах на Львівщині.

«На 32 школи виділили кошти. Проект передбачав співфінансування з місцевими бюджетами. Оскільки, напевне, не всі місцеві бюджети мали ці кошти, в нас залишається 25 шкіл без допомоги. Проте після аналізу проведення цих ремонтних робіт, ми подивимось що в нас залишається і скеруємо кошти на школи, які в найгіршому стані, для облаштування внутрішніх туалетів», – зазначила Любомира Мандзій.

Додамо, що цього року для шкіл області також закупили 45 нових автобусів, 3 з яких – для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. До кінця року планують закупити ще 26 додаткових автобусів.