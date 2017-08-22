На Львівщині в школах облаштують 32 нові внутрішні вбиральні

Про це повідомила директорка департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій

Вона також додала, що на початку року таке ганебне явище як «зовнішні туалети в навчальних закладах» області було в 57 школах на Львівщині.

«На 32 школи виділили кошти. Проект передбачав співфінансування з місцевими бюджетами. Оскільки, напевне, не всі місцеві бюджети мали ці кошти, в нас залишається 25 шкіл без допомоги. Проте після аналізу проведення цих ремонтних робіт, ми подивимось що в нас залишається і скеруємо кошти на школи, які в найгіршому стані, для облаштування внутрішніх туалетів», – зазначила Любомира Мандзій.

Додамо, що цього року для шкіл області також закупили 45 нових автобусів, 3 з яких – для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. До кінця року планують закупити ще 26 додаткових автобусів.