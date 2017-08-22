Місто капітально відремонтує стадіон «Юність»

Цьогоріч розпочато ремонт стадіону «Юність», зараз тут капітально ремонтують праву трибуну та гардеробні

«У цьому році ми інвестуємо більше 15 млн. грн. Це кошти, які дають можливість повністю зробити праву трибуну і зробити комплекс, де будуть роздягалки, де буде можливість для дітей нормально переодягнутися, помитися після тренувань. І, звісно, для тренерів провести розбір матчу. Також цей стадіон може бути прекрасно використаний і для цікавих концертів, які в нас проводяться сьогодні все в більшій і в більшій кількості.

На цьому стадіоні любителі джазу слухали музику, я думаю, що і любителі класичної музики тут будуть слухати музику і рок музику тут можна слухати.

В цілому, я задоволений, як роботи сьогодні проводяться, тому що, це давно очікувані роботи.

Наступний етап – наступна трибуна, яку ми маємо зробити, плюс огорожа, плюс якісна бігова доріжка. Тобто, стадіон відкритий для громадськості. А ця сучасна модернізація дасть можливість приймати міжнародні змагання на найвищому рівні», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

«Цьогоріч на парк передбачено 17 млн. 300 тис. грн. з них 15 млн. грн. передбачено на облаштування стадіону «Юність», який є ключовим в парку імені Богдана Хмельницького. Це, фактично, є центральна частина міста, і тут можуть відбуватися дуже багато заходів як спортивних, ми говоримо про регбі, американський футбол, бігові марафони. Окрім того, тут можуть відбуватися багато концертів.

Цьогоріч планується завершити першу частину, мова іде про праву трибуну і про облагородження роздягалок, які будуть мати і душові кабіни, і певні простори для нарад.

Наступного року планується друга частина цього парку. Це має стати найсучаснішим стадіоном, який є у Львові, найновіший стадіон, який буде відкритий.

Також важливо, щоб розвивалася інфраструктура парку і, тому, цьогоріч силами парку зроблено доріжки і плануємо, щоб до кінця цього року перша черга стадіону була завершена»,- відзначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

Капітальний ремонт правих трибун стадіону «Юність» здійснює Комерційно виробничо-приватна фірма «Будекстра», яка виграла тендер і виконуватиме роботи на суму 12 млн. 823 тис. 992,62 грн. Роботи планують завершити до кінця вересня 2017 року.

А також буде здійснено реконструкцію існуючої цегляної будівлі гардеробних з душовими з розширенням за рахунок надбудови та пристосуванням під адміністративно-господарський комплекс на території стадіону «Юність» на загальну суму 5 млн. 876 тис. 352,2 грн. Виконавець робіт – ТОВ «Будмонтажресурс», який виграв за результатами тендеру. Роботи планують завершити у грудні 2017 року.

«Трибуни будуть накритими. Трибуни будуть трішки відрізнятися одна від одної, тому в одній ми хочемо зробити підтрибунні приміщення.

Це буде звично регбійний стадіон англійського рівня. Оскільки у Великобританії регбі дуже популярне, то ми брали за основу все, що вони роблять. Тобто, це будуть антивандальні сидіння, які зараз виготовляються, і сучасне освітлення. Є певні стандарти, які ми берем до уваги і під них відновлюємо стадіон.

Це буде сучасний регбійний стадіон, перший в Україні», – додав Олександр Молодий, директор Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

Всього у бюджеті 2017 року на ці об’єкти передбачено 15 млн грн. Станом на 1 серпня 2017 року освоєно 8 млн 756 тис 103,4 грн.

Для повного завершення об’єктів, відповідно до проектно-кошторисної документації (18 млн 700 тис 344,8 грн.), необхідно додатково 3,7 млн. грн.

Також у 2017 році для покращення інфраструктури Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького у бюджеті розвитку міста Львова передбачено 2,3 млн. грн. З яких парком придбано новий атракціон за 1 млн 380 тис грн. (постачальник ТзОВ «Італпарк» Дог. №4 від 04.04.2017р.), а також проведено капітальний ремонт алеї парку (411 тис 200 грн.).