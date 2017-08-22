Колективи зі Львівщини відзначать День Незалежності спільно з діаспорою в Польщі

24 серпня, на центральній площі Кракова (Польща) розпочнеться мистецька подія відзначення Дня незалежності України. Привітають українську діаспору колективи зі Львівщини.

Разом з українцями у Польщі святкуватимуть День Незалежності Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова», солісти Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької – Петро Радейко, Людмила Осташ та джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, музичний продюсер – Михайло Олійник, Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», співачка Оксана Муха, етногурт «Джерела Карпат», скрипаль Ростислав Фединець, вокалістка Моршинської школи мистецтв Світлана Фединець.

Захід відбудеться за сприяння департаменту з питань культури, національностей і релігій Львівської облдержадміністрації.