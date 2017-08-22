Дві особи у Львові у важкому стані потрапили в лікарню з ботулізмом

Від початку року в області на ботулізм захворіли семеро людей

Двоє чоловіків, 1958 та 1959 років народження, із Сокальського району потрапили до лікарні із діагнозом «ботулізм». Стан пацієнтів – важкий. Про це розповіла «Львівській газеті» головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Обоє споживали м’ясні консерви домашнього виготовлення без стерильної термічної обробки. Спершу вони відчули нудоту та біль у животі, а пізніше почалися проблеми з зором: не могли читати звиклий текст, також наростали інші симптоми. Їх госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні», – розповіла Наталя Тімко.

Нині один з пацієнтів перебуває в реанімації, інший – у діагностичному відділені. За словами Наталії Тімко, стан пацієнтів важкий, сьогодні в лікарні очікують на сироватку, яку мають привезти з Києва.

«Сироватка зв’язує токсин. Як правило, після її введення стан пацієнта значно покращується», – говорить Наталія Тімко.

Від початку року на Львівщині на ботулізм захворіли семеро людей. Один випадок – летальний. Основною причиною захворювання, нагадує лікарка, є вживання м’ясних консервів домашнього виготовлення.

Ботулізм – це інфекційне захворювання, дуже тяжке, як правило виникає на фоні повного здоров’я. При отруєнні в першу чергу страждає нервова система. Збудник ботулізму – мікроб (паличка ботулізму) за відсутності кисню та сприятливій температурі виділяє сильний токсин, який є найтоксичнішим із усіх відомих бактеріальних токсинів. За сприятливих умов паличка ботулізму переходить у спорову форму, яка широко розповсюджена в навколишньому середовищі людини та є в ґрунті, на фруктах, овочах і грибах, у водоймищах, у кишковому тракті деяких тварин та риб. Зовнішньо доброякісні продукти можуть стати причиною ботулізму, якщо в них потрапляє збудник у разі слабкої термічної обробки або внаслідок поганого просушування, недостатньої концентрації солі, цукру, кислот та інших консервантів, створення анаеробних (безкисневих) умов і довгого зберігання в теплі.

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Як правило, клінічні прояви починаються через 36 годин. Першими симптомами є загальна слабкість, головний біль, відчуття «туману» або «сітки» перед очима, подвоєння в очах. Потім настає параліч м’язів язика, гортані, що може призвести до смерті. Температура тіла може бути нормальною або навіть зниженою.

За перших проявів захворювання негайно викликайте лікаря.