Димінський полетів у Женеву

Не дочекавшись призначеного на завтра допиту

Про це поінформував на своїй facebook-сторінці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він повідомив, що сьогодні о 14.00 Генпрокуратура визначила підслідність розслідування справи про можливу причетність відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського, до загибелі мешканки села Ямельня Наталії Тріли за Головним слідчим управлінням Нацполіції. Через годину після цього Петро Димінський, який наразі має статус свідка, вилетів приватним літаком зі Львова до Женеви.

За словами Антона Геращенка, в понеділок вранці Петру Димінському офіційно вручили повістку на допит і попередили, що йому буде запропоновано здати зразок своєї ДНК слідчому. Допит було призначено на середу 23 серпня.

Сьогодні ж вранці слідчі законним чином отримало неспростовні докази того, що за кермом автомобіля Mercedes був точно не 43-річний охоронець Петра Димінського, який узяв вину за смертельну ДТП на себе.

«Попереджаю Петра Димінського: якщо Ви завтра не з’явитеся на допит до слідчого і не здасте для експертизу пробу Вашої ДНК, це може бути непрямим доказом того, що за кермом Mercedes був зовсім не Ваш 43 річний охоронець. А це могли бути Ви або інша близька Вам людина», – зазначив Геращенко. Він додав, що слідство за будь-яких умов з’ясує, хто насправді був за кермом автомобіля, який спричинив смертельну ДТП, «і ніякі гроші, ніякі зв’язки не допоможуть справжньому винуватцю смерті Наталії Тріли уникнути в передбаченої законом відповідальності».

Нагадаємо, смертельна ДТП за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець біля селі Ямельня Яворівського району, близько 15:10. За попередніми висновками, автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня Наталія Тріла, повертав з траси у село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Смертельну аварію спричинив Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР. Петро Димінський часто сам керує цим авто, при цьому його супроводжує позашляховик охорони. Видання ZAXID.NET, посилаючись на очевидців події, стверджувало, що Димінський був на місці ДТП й одразу після аваріїзакрився у позашляховику охорони. Проте вину за ДПТ взяв на себе охоронець почесного президента ФК «Карпати».

Згідно з ухвалою Галицького районного суду м. Львова, щодо охоронця Димінського обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Слідчі, котрі розслідують ДТП за участю автомобіля Петра Димінського, призначили експертизу слідів біологічних матеріалів, які залишилися в момент зіткнення на подушці безпеки автомобіля «Мерседес».

Учора ЗМІ оприлюднили відеозапис ДТП, який зробили очевидці аварії. На відео видно джип Lexus з кортежу Петра Димінського у якому їздить його охорона. Також на місці події присутній сивий чоловік у білій сорочці, дуже схожий на Петра Димінського.