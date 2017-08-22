Через забіг «за тверезу націю» та велопробіг у центрі Львова ситуативно перекриватимуть рух транспорту

З нагоди 26-ї річниці Незалежності України ГО «Твереза Україна», «Твереза Галичина» та «Рух тверезих галичан» 24 серпня організовують забіг з метою популяризації тверезого і здорового способу життя. Також у рамках просвітницької інтерактивної акції «Творимо історію разом», яку організовує Львівська обласна державна адміністрація, відбудеться патріотичний велопробіг центральними вулицями міста. За маршрутами обох заходів – забігу і велопробігу – передбачено ситуативне перекриття руху транспорту.

Так, у забігу «за тверезу націю» візьмуть участь понад 50 учасників різного віку. Збір учасників – о 12.00 біля пам’ятника королю Данилу. Колона побіжить за маршрутом: вул. Галицька – просп. Свободи – просп. Чорновола – вул. Замарстинівська – поворот на Брюховичі. Опісля за тим самим маршрутом учасники повернуться до Львова. Закінчиться забіг орієнтовно о 17.00 біля пам’ятника королю Данилу.

Також у рамках просвітницької інтерактивної акції «Творимо історію разом», яку організовує ЛОДА, відбудеться молодіжний велопробіг. Збір учасників – об 11.30 біля пам’ятника Степанові Бандері. Колона поїде за маршрутом: пам’ятник С. Бандері – вул. С. Бандери – вул. Архітекторська – вул. Митрополита Андрея – площа св. Юра – вул. Устияновича – вул. К. Рилєєва – вул. Я. Матейка – вул. С. Крушельницької – вул. Січових Стрільців – вул. академіка Гнатюка – проспект Свободи – пам’ятник Т. Шевченку. Опісля біля пам’ятника Тарасові Шевченку, де фінішуватимуть учасники велопробігу, відбудуться святкові заходи.

Програмою заходів з відзначення 26-ої річниці Незалежності України передбачено чимало концертів, майстер-класів та інших тематичних заходів. Напередодні Дня незалежності, у День прапора, у Львові відбудеться церемонія урочисто підняття національного стяга, а також вшанують пам’ять Героїв, які віддали своє життя за незалежність України.