Батько за хабар хотів вивезти за кордон дітей без документів

У пункті пропуску «Шегині» подорожній намагався незаконно потрапити до Польщі з трьома дітьми, двоє з них громадяни України, а третя – Іспанії

Перевіряючи документи, прикордонники Мостиського загону з’ясували, що в батька немає необхідних дозволів для перетину кордону двох дітей. Зокрема, відсутні доручення від матері та будь-які документи на дворічну дитину. Але, таке порушення батька не зупинило і він запропонував 100 євро за безперешкодний перетин кордону.

Про спробу підкупу співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби поінформували співробітників Національної поліції України. Тепер батькові загрожує кримінальна відповідальність за підкуп посадових осіб.

У Держприкордонслужбі нагадують: якщо ваша дитина виїжджає за кордон без вас, або у супроводі лише одного з батьків, при перетині кордону обов’язково потрібно мати відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною). Для оформлення такого дозволу слід звернутися до будь-якого українського нотаріуса, або ж, якщо батьки перебувають за кордоном, радимо звертатися за відповідним дозволом до консульських установ України.