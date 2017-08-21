За вихідні на Львівщині змії покусали двох людей

Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

19 серпня о 14:45 надійшло повідомлення від чергової Сколівської центральної районної лікарні. У приймальне відділення лікарні потрапив мешканець Дрогобича 2006 року народження з діагнозом «укус змії правого гомілкового суглоба». Після надання першої медичної допомоги потерпілого відправили у Львівську комунальну 8 міську клінічну лікарню.

А о 19:00 учора, 20 серпня, до реанімаційного відділення цієї ж лікарні було госпіталізовано мешканця с. Дубина Сколівського району, 1986 року народження. Цього чоловіка змія вкусила у стопу під час прогулянки. Стан потерпілого – середньої важкості.

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