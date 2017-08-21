Вулицю Чернівецьку планують відкрити для проїзду трамваїв у вересні

Як повідомляють у ЛКП «Львівавтодор», на початку вересня планують завершити роботи і відкрити вулицю Чернівецьку для проїзду трамваїв №1, 6, 9

Ремонтні роботи на вул. Чернівецькій розпочали 12 травня. Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Онур». Технічний нагляд здійснює французька компанії «Egis». Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор». Роботи проводять за кошти Європейського банку. Вартість виконаних робіт становить близько 2,5 млн. євро.

«Роботи ведуть на ділянці довжиною 325 метрів. Деякі роботи ми не виконували у зв’язку з тим, що на наступний рік заплановано реконструкцію вулиці Чернівецької, і ті роботи виконуватимуть у межах нового проекту.

На сьогоднішні залишилося мало роботи: встановити 12 опор контактної мережі та вбудувати посадкову платформу. Зараз триває санітарне прибирання, шліфування колії, тобто дорога на 99% готова до експлуатації. Тому на початку вересня ми плануємо завершити всі роботи, що стосуються цього проекту», – зазначив в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Євген Калитич.

«По проекту на цій ділянці було передбачено заміну трамвайних колій, трамвайної мережі та замощення ділянки плиткою. Також передбачено встановлення нових опор, контактної мережі, дренажної системи. Плануємо облаштувати нову посадкову платформу, а стару – відремонтувати та змонтувати нові павільйони», – додав представник ТзОВ «Онур» Олександр Добоні.

Нагадаємо, ремонтні роботи на вул. Чернівецькій поділили на два етапи. Перший етап: у цьому році капітально відремонтують лише трамвайну колію. Другий етап: у 2018 році розпочнуть капітальний ремонт дороги на вул. Чернівецькій і реконструкцію пл. Двірцевої.