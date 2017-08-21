Водіям нагадують про зміни в організації руху на вул. І.Франка – Князя Романа – В.Шухевича (+ схема)

Як уже повідомляла «Львівська газета», відбулися зміни в організації дорожнього руху на вул. І.Франка – Князя Романа – В. Шухевича. Відучора, 20 серпня, почали діяти нові правила проїзду.

Зокрема, якщо водій рухається від пл. Митної в напрямку вул. І.Франка, то перед поворотом на пл. Соборну є знак, що за 100 м рух прямо заборонено. Можна повертати на вул. Пекарську, або повертати на пл. Соборну, їхати до пл. Галицької, повернути на вул. Князя Романа і виїхати на вул. І. Франка.

Якщо водій рухається від пл. І.Франка в напрямку вул. Личаківської, то з вул. І.Франка потрібно повернути на вул. Князя Романа, далі повернути на вул. В. Шухевича, виїхати на вул. І. Франка і рухатися в напрямку вул. Личаківської.

Патрульна поліція Львова просить водіїв звертати увагу на нові дорожні знаки, які вже встановили. Зараз інспектори регулюють рух, аби водії звикли до нових правил. Як інформують у Патрульній поліції, наразі водіїв, які їдуть за звичкою, не штрафують, їм дадуть близько тижня для адаптації. І просять призвичаюватися до нової схеми руху.