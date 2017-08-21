Відправ смс на 7104 – отримай смартфон від «Львівгазу»

Від 1 до 5 вересня у ПАТ «Львівгаз» уперше стартує акція, учасниками якої стануть усі споживачі блакитного палива Львівщини, котрі відправлять показання свого лічильника газу за допомогою СМС на короткий номер 7104.

Зафіксувавши показання свого приладу обліку та передавши їх від 1 до 5 вересня, кожен отримує реальний шанс стати власником нового смартфону Meizu M5 Note.

Отож, усе просто: відправляєте смс-повідомлення на короткий номер 7104 з показаннями лічильника в період від 1 до 5 вересня та автоматично стаєте учасником акції.

У повідомленні потрібно вказати номер рахунка та показання свого газового лічильника у форматі: ХХХХХХХХХХ (номер особового рахунку) пробіл ХХХХХ (показання лічильника).

Після відправлення повідомлення споживач автоматично отримує відповідь: «Ваші показання прийняті та оброблені. Дякуємо».

Номер свого особового рахунка можна дізнатися за номерами телефонів контакт-центру ПАТ «Львівгаз»: (032) 29 07 104, (032) 24 23 104, (067) 32 32 104, (067) 21 77 104.

Переможця буде визначено за допомогою генератора випадкових чисел.

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