У Львові відкриють пам’ятну дошку Михайлові Гориню

26 серпня відбудеться відкриття пам’ятної дошки українському правозахисникові, дисиденту та політв’язню радянських часів, одному з засновників і керівників Української Гельсінської групи та Української Гельсінської спілки, Почесному громадянину Львова, Михайлові Гориню (1930-2013).

Пам’ятну дошку заплановано встановити на фасаді будинку, де мешкав Михайло Горинь, за адресою м. Львів, вул. Шептицьких, 33.

Участь у заході візьмуть відомі політв’язні та борці за Незалежність України Богдан та Микола Горині, Микола Горбаль, Орися Сокольська, представників громадськості, влади області і міста. Початок урочистостей заплановано на 13.00.

Організаторами заходу та ініціаторами встановлення дошки є Громадська організація «Ветеранське об`єднання Українська Гельсінська Спілка».

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