У Львові діяла мережа незаконних автогазозаправних пунктів

Працівники управління захисту економіки у Львівській області виявили у Львові три пункти з продажу скрапленого газу, які функціонували без будь-яких дозвільних документів. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці з’ясували, що на території Львова працювала мережа «нелегальних» заправних станцій із реалізації скрапленого газу. Зловмисники облаштували їх без дозвільної документації та з порушенням вимог щодо розташування об’єктів із виконання робіт з підвищеною небезпекою, що становить загрозу для життя людей і могло спричинити тяжкі наслідки.

Під час оперативно-слідчих заходів 18 серпня працівники поліції припинили діяльність трьох таких незаконних заправок, де, використовуючи стаціонарні цистерни та колонки із системою обліку, реалізовували паливо населенню за готівку. Загалом на них виявили понад 11,5 тисячі літрів скрапленого газу, вартість якого становить більш ніж 150 000 гривень.

На заправних станціях вилучено документацію та чорнові записи, які свідчать про системне їх функціонування. Накладено арешти на механізми та устаткування, які використовували для реалізації скрапленого газу.

За цим фактом відрите кримінальне провадження за ч.1 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Вчинення такого злочину карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.