Турок намагався виїхати в Польщу викраденим у Львові автомобілем

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники Мостиського загону виявили викрадену машину, якою кермував громадянин Туреччини. Під час перевірки легкового автомобіля «BMW» 1998 року випуску на нідерландській реєстрації правоохоронці з’ясували, що транспортний засіб перебуває у базі даних «Інтерполу». Турок їхав до Польщі транспортом, який у червні викрали у Львові. Наразі знайдений автомобіль переданий представникам Національної поліції України.

Нагадаємо, вчора в пункті пропуску «Краковець», що на українсько-польському кордоні,подорожній намагався підкупити прикордонника.