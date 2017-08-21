Собаки-мрійники шукають дім

Великі і малі, дорослі і зовсім юні, ці собаки мріть про одне: про свою постійну вірну сім’ю! Подаруйте щастя їм та собі, прихистіть тварину з ЛКП «Лев».

Із собаками вашої мрії у ЛКП знайомлять щодня без вихідних з 08:00 до 20:00. за адресою: Львів, вул. Промислова 56.

ЛІОН. Красень-метис родезійського річбека. Молодий, енергійний, з характером. Шукаємо старих господарів, які загубили цього красеня, або ж нових, вірних і відповідальних.

ФЕРІ. Англійський спанієль, дівчинка. Зріла, розумна і дуже зворушлива. Має вікову проблему з оком, але попри це – надзвичайно мила, слухняна й акуратна. Найімовірніше, на вулицю потрапила з квартири… Шукаємо родину, яка полюбить її і зробить останні роки життя Фері щасливими!

ДЖЕК. Чорнявий красунчик. Молодий, активний, гавкучий. Добре піддається навчанню. Чудовий охоронець і друг.

МЕГІ. Маленька чорнява красуня середнього віку. Чудово гуляє на повідку, спокійна та соціалізована. Підійде на прилаштування у родину з дітьми, що люблять тварин.

АВРОРА. Ці зворушливі очі належать молоденькій красуні, якій менше року. Вона енергійна, грайлива, дружня з іншими тваринами. У хороших господарів стане чудовим охоронцем та другом.

РИЖИК. Молодий собака, соціалізований, слухняний, піддається навчанню. Чудовий охоронець та відданий друг.

А також досі продовжуємо шукати родини для Мацьопки, Поллі, Розалі та Тигрулі. Не хотілося б відпускати таких красунь на вулицю, тому просимо звернути на них увагу та поширити інформацію про цих чудових собачок серед ваших друзів та знайомих. Можливо, вони шукають саме такого улюбленця!

Фото: ЛКП «Лев»