«П’яні» ДТП на Львівщині: «Лада» зіткнулася з автобусом, а «Фольксваген» – із деревом

Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області

Одна з дорожньо-транспортних пригод сталася вчора, 20 серпня, о 18.55 у селі Рудники Миколаївського району. Як попередньо з’ясували правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ 2109 під керуванням 45-річного мешканця одного з сіл району й автобуса БАЗ, за кермом якого перебував 45-річний мешканець іншого села того ж району. На момент зіткнення пасажирів у салоні автобуса не було.

Унаслідок зіткнення водій легковика отримав «множинні садна лобної ділянки, правої кисті, лівого плеча», також лікарі діагностували у чоловіка алкогольне сп’яніння. Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Того ж дня о 09.05 на автодорозі «Сокаль-Червоноград» водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 33-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

Лікарі діагностували в чоловіка «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки та алкогольне сп’яніння», а в його пасажира, 31-річного червоноградця – «закриту черепно-мозкову травму та вивих стегна».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.