Очевидці надали запис із місця ДТП за участі авто Димінського (відео)

З’явилося відео перших хвилин після аварії за участю кортежу Петра Димінського

У розпорядження видання ZAXID.NET потрапив відеозапис резонансної ДТП, яка сталася у п’ятницю, 18 серпня, на трасі Львів-Краковець. Запис зробили очевидці аварії.

На відео видно джип Lexus з кортежу Петра Димінського у якому їздить його охорона. Також на місці події видно сивого чоловіка у білій сорочці, дуже схожого на 62-річного Петра Димінського.

Згодом чоловік у білій сорочці сів у позашляховик Lexus, що був у кортежі разом з Mercedes S 65 AMG, який і зіткнувся з Opel Astra.

Раніше у поліції заявляли, що слідчі не знайшли свідків, які б бачили на місці події Петра Димінського, а відтак не було підстав, щоб провести його допит на предмет ушкоджень. ZAXID.NET зазначає, що передасть поліції відео з місця ДТП.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець біля селі Ямельня Яворівського району, близько 15:10. За попередніми висновками, автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня, повертав з траси у село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Смертельну аварію спричинив Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР. Петро Димінський часто сам керує цим авто, при цьому його супроводжує позашляховик охорони. Видання ZAXID.NET, посилаючись на очевидців події, стверджувало, що Димінський був на місці ДТП й одразу після аваріїзакрився у позашляховику охорони. Проте вину за ДПТ взяв на себе охоронець почесного президента ФК «Карпати».

Згідно з ухвалою Галицького районного суду м. Львова, щодо охоронця Димінського обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Слідчі, котрі розслідують ДТП за участю автомобіля Петра Димінського, призначили експертизу слідів біологічних матеріалів, які залишилися в момент зіткнення на подушці безпеки автомобіля «Мерседес».