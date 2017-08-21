Нова домівка для Потапа і Христі

На Львівщині будують унікальний притулок для ведмедів

На початку осені недалеко від Львова, у селі Домажир, відкриють перший на Західній Україні і третій у країні притулок для ведмедів. Тут поселять тварин, яких рятують від недобросовісних власників. Такий проект в Україні реалізовують за підтримки міжнародного зоозахисного фонду «Чотири лапи».

З цирку – в заповідник

Ведмідь Потап та ведмедиця Христя – першопрохідці. Вони вже поселилися у новенький притулок, мають власні великі вольєри та басейни. Тут досвідчені працівники адаптовують їх до нормального життя, бо у минулому цим ведмедям жилося несолодко.

«Потапа ми привезли із Чернівецької області. Там він жив при місцевому ресторані. Жив у жахливих умовах, – розповідає менеджер з туризму у «Домажирі» Катерина Артюхова, – Ресторан вже не працював, а ведмідь перебував у дуже тісній клітці. Годувати теж не дуже було кому».

Про Потапа дізналися зоозахисники і привезли його у притулок. Тепер про нього добре дбають і він чудово почувається. Христина ж «переїхала» зовсім недавно. Тому поки що звикає.

«Христю активісти помітили вже давно. Та врятувати вдалося аж тепер. Її власник заробляв на тварині – використовував для фото та відеозйомок, працювала вона й у переїзних шапіто», – каже Катерина Артюхова.

Та недавно ведмедицю побачили у мандрівному цирку в селі Івано-Франкове. Волонтери викликали поліцію та забрали тварину. І хоча зараз вона живе у притулку, суд ще не вирішив її остаточну долю.

На екскурсію до Чугайстрика

Офіційно «Домажир» відчиниться вже вкінці вересня. До цього часу тут планують поселити вже 5 ведмедів.

Для притулку виділили 20 гектарів землі, де розташують 2 великі лісові та 4 менші (по 1000 квадратних метрів) вольєри. Загалом сподіваються поселити 20-30 врятованих ведмедів. Їх забиратимуть з ресторанів, цирків, притравлювальних станцій та інших закладів, де тварини перебувають у неналежних умовах. Тому волонтери вже зараз закликають повідомляти їм або поліції, якщо хтось знає про такі випадки.

А наразі активно шукають доглядачів. Спеціальної освіти не вимагають, обіцяють всього навчити. За словами Катерини Артюхової, згідно стандартів «Чотирьох лап» на 4 ведмеді має бути один доглядач. Поки що у притулку їх лиш троє. Працювати доглядачі змушені позмінно, вони перебуватимуть у притулку навіть вночі.

Загалом роботи на території ще тривають. До осені буде зроблена лише частина вольєрів, решту ж планують «здати навесні». Тоді ж буде об лаштований паркінг та підготують організовані екскурсії.

«Ми пропонуватимемо відвідувачам оригінальну програму. У «Домажирі» їх зустрічатиме казковий персонаж Чугайстрик, який проведе театралізовану екскурсію лісом, розкаже про проблеми захисту природи. А згодом працівники закладу не лише покажуть своїх вихованців, а й поділяться цікавими факти із життя ведмедів.

Бурі ведмеді – у Червоній книзі

Оберігати бурих ведмедів зоозахисники вирішили неспроста. Річ у тому, що в дикій природі їх залишилось мало. В Україні ці тварини занесені до Червоної книги. А ті, котрі потрапляють до рук браконьєрів, дуже страждають. Наприклад, часто тварин утримують в притравлювальних станціях, де на них вчать мисливських собак полюванню. І хоча це заборонено законом з 2015 року, деякі станції досі працюють нелегально.

Не більше «пощастило» і Мишкам, які живуть у пересувних цирках. Зазвичай власники дресирують своїх підопічних дуже негуманними методами. Тому якщо ведмідь у цирку танцює, знайте – це зовсім не означає, що йому весело. Клітки зазвичай тісні і непридатні для таких великих тварин. Прогодувати ведмедя теж недешеве задоволення. Скажімо, перед зимовою сплячкою, він може з’їсти до 30 кілограмів їжі за день. Тому часто тварин просто недогодовують.

Катерина Артюхова також розповіла, що «Домажир» – другий притулок для ведмедів в Україні, відкритий організацією «Чотири лапи». Перший вже працює на Житомирщині, однак він порівняно із «Домажиром» маленький. Такі ж проекти вже успішно працюють в Європі, зокрема в Болгарії, Німеччині та навіть Косово.

«Та «Чотири лапи» займаються не лише ведмедями. Вони мають кілька напрямів. Зокрема, допомагають тваринам, які опинилися у зоні стихійного лиха. Наприклад, цього року волонтери їздили у Сирію, під Алеппо, де також рятували звірів, котрі перебували на території бойових дій», – каже зоозахисниця.