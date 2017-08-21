На Львівщині вибухотехніки та бійці «КОРДу» провели спільні навчання з агентами ФБР (фото)

Майже 40 українських поліцейських обмінювалися з американськими колегами досвідом проведення огляду місця події після вибуху у результаті спрацювання саморобного вибухового пристрою. Ці навчання є першими, що були проведені на базі Навчального центру вибухотехнічної служби Національної поліції України. У подальшому Центр готуватиме вибухотехніків на постійній основі. Про це інформує департамент вибухотехнічної служби Національної поліції України

На Львівщині у новоствореному Навчальному центрі вибухотехнічної служби Національної поліції України пройшли навчання працівників вибухотехнічних підрозділів поліції та бійців поліцейського спецпідрозділу КОРД. Зайняття відбувалися в рамках курсу «Огляд місця події за фактом вибуху».

До навчань долучилися 27 вибухотехніків зі всієї України та 10 працівників спецпідрозділу КОРД. Також у навчаннях брали участь представники аналітичного центру з терористичних вибухових пристроїв ФБР Сполучених Штатів Америки (ТЕDAC).

Курс передбачав обмін досвідом між українськими фахівцями та їх американськими колегами у сфері протидії саморобним вибуховим пристроям. Практичну частину склали криміналістичні прийоми огляду місця події за фактом їх вибуху. Практиці передували заняття з теоретичної частини, а завершувалася практична частина обговоренням її результатів.

Зважаючи на те, що також стаються вибухи в транспортних засобах і поблизу них, практичні заняття були організовані із застосуванням найбільш актуальних ситуаційних завдань. У чотири автомобілі було закладено саморобні вибухові пристрої різного типу та потужності. Крім цього, було застосоване так зване «вторинне мінування».

Перед вибухотехніками стояло завдання знайти і знешкодити цей пристрій, убезпечивши місце події. Після цього поліцейські мали провести якісний та всебічний огляд місця вибуху, відзвітувати про пристрої, що вибухнули, їх потужність, принцип дії та складові частини.

Проведені навчання є першими, що проходили на базі Навчального центру вибухотехнічної служби Національної поліції України.