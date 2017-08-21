«Львівгаз» безкоштовно повірив майже 20 тисяч лічильників газу

Від початку року ПАТ «Львівгаз» спільно з представниками ДП «Львівстандартметрологія» здійснили безкоштовну повірку майже 20 тисяч лічильників газу. У результаті повірки виявили 225 втручань у роботу приладів обліку.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Здійснюється вона безкоштовно, за кошти ПАТ «Львівгаз», котрі закладені в тариф на розподіл газу. Демонтаж і монтаж приладів мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи. А саму повірку лічильників здійснюють представники державного підприємства «Львівстандартметрологія».

«Для точного обліку спожитого газу лічильники підлягають періодичній повірці. Вона проводиться один раз на 5 чи 8 років, залежно від типу лічильника і виробника. У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неповірений з вини споживача, наприклад він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, покази лічильника вважаються недійсними. В такому випадку нарахування за спожитий газ проводиться за граничними нормами споживання», – зазначив директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Під час повірки газових лічильників у лабораторії фахівці виявляють факти втручання в їх роботу. Так, від початку року на Львівщині виявлено 225 фактів втручань. В таких випадках споживачі повинні оплатити вартість експертизи, зняття і встановлення приладу обліку, а також відшкодувати збитки, завдані газорозподільному підприємству.

Інформаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,3 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24,257 тис. км, з яких 10,643 тис. км – газопроводи високого та середнього тиску. Регулювання тиск газу здійснюється за допомогою 4166 газорегуляторних пунктів та 66,4 тис. будинкових регуляторів.