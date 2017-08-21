Львів передав Луцьку серію художніх фільмів з аудіодискрипцією

У серпні 2017 року Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ», відповідно до звернення дирекції компанії «VolWestGroup», передав на безоплатній основі серію художніх фільмів з аудіодискрипцією (тифлокоментарем). Передбачено, що ці фільми транслюватимуть у культурно-розважальному центрі «Адреналін сіті» м. Луцька для осіб з важкими порушеннями зору та інших категорій осіб з інвалідністю.

«З 2013 року в Україну впевнено увійшла нова соціальна послуга – аудіодискрипція (тифлокоментування) кінофільмів, мультиків, вистав тощо для осіб з важкими порушеннями зору. Ініціаторами і розробниками української методики аудіодискрипції стали львів’яни – актриса Олександра Бонковська, композитор Юрій Саєнко, ініціатор і експерт Оксана Потимко. Починаючи з квітня 2013 року, вже виготовлено 5 художніх і документальних фільмів (у т.ч. – стрічку культового режисера Олеся Саніна «Поводир», на замовлення компанії «Discovery» – адаптовано декілька документальних фільмів про Північну Америку), десятки мультиплікаційних фільмів та ін. З 2015 року відкрито курси аудіодискрипції для акторів, освітян, гідів та ін. Тепер ми передали для Луцька серію художніх фільмів з аудіодискрипцією, і їх, як запевнили в дирекції компанії «VolWestGroup», транслюватимуть осіб з важкими порушеннями зору та інших категорій осіб з інвалідністю», – розповіла керівник ресурсного центру НУ «Львівська політехніка» Оксана Потимко.

Зараз Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» працює над створенням аудіодискрипції до 26-серійного мультфільму «Лис Микита». Фінансовим партнером проекту є управління соціального захисту Львівської міської ради.

Ініціатори аудіодискрипції сподіваються, що з часом незрячі та слабозорі люди всієї України оцінять інновацію так, як змогли її відчути львів’яни.