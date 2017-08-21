4 факти про новий центр Шептицького

10 вересня у Львові відкриють Центр Митрополита Андрея Шептицького

Нова установа буде не лише бібліотекою, вона поєднає одразу декілька функцій. «Львівська газета» розповідає, якою буде одна зі знакових сучасних будівель Львова.

Перша бібліотека у Львові за часи незалежності

Центр Митрополита Андрея Шептицького стане першою бібліотекою, яку побудували у місті за роки незалежності.

Автором проекту нового центру є відомий німецький архітектор Штефан Беніш. Місцевим архітектором проекту є нині головний архітектор Львова Юліан Чаплінський. Робота над детальним ескізним проектом тривала рік, ще рік – підготовка робочої документації. Безпосередньо будівництво нового центру зайняло два роки.

У п’ятиповерховій будівлі буде три тераси – дві відкриті та одна напівзакрита.

Простір для книг і людей

Будівля нового центру – це комплексний простір, у який входитимуть виставкові приміщення, конференц-зали, бібліотека та адміністрація.

Перший поверх стане своєрідним креативним простором. Тут працюватимуть виставки, кафе, магазин та дитяча зона, а на стелажах виставлятимуть нові книжкові надходження та періодику. Центральні сходи буде оточувати зелень. Вони вестимуть у навчальну зону. Частина корпусу зарезервована під навчальні аудиторії та кімнати, де студенти й викладачі зможуть працювати над своїми проектами.

«Це буде таке собі зовнішнє вікно університету в українську спільноту, в ширший світ. Центр міститиме також публічний культурний простір, там відбуватимуться різноманітні культурні, наукові події міждисциплінарного характеру. Також передбачено аудиторії для проведення подій українського бізнесу. Ми працюємо над запуском Центру Підприємництва, який також локалізуватиметься в Центрі Шептицького. Ми передбачили простір для студентських ініціатив», – розповідає директор Центру Шептицького Олег Яськів.

Він також додає, що у будівлі буде два великі конференц-зали, що вміщатимуть орієнтовно 90 та 160 осіб. Запланована й дитяча зона, де батьки зможуть залишити малечу під час того, коли самі відвідуватимуть навчання чи зустрічі. Але дітей не лише забавлятимуть, в УКУ організують проекти для малечі 6-13 років. У вихідні можна буде приводити своїх дітей на навчання у школи розвитку, а в будні відбуватимуться такі собі мікро-проекти, під час яких діти також навчатимуться, читатимуть та бавитимуться ігри.

На території передбачено кафе, крамницю з книгами видавництва університету і виставкову зону, де відвідувачі зможуть побачити твори сучасного мистецтва. Зокрема, у день відкриття закладу буде презентована мультимедійна виставка присвячена митрополиту Андрею Шептицькому.

Унікальна книгозбірня – близько 160 тисяч примірників книг

Бібліотека Центру Шептицького налічує близько 160 тисяч примірників книг. Більшість будуть у вільному доступі, проте частина з них – цінні, тому зберігатимуться в сховищах. Знайти необхідну книгу можна самостійно, адже в університеті діє електронна пошукова система. Користувач просто вводить назву книги, яка його цікавить, і система показує чи є ця книга, і де її можна взяти.

Бібліотека буде доступна для усіх охочих

Користуватись бібліотекою зможуть всі охочі. Для цього варто придбати абонемент. Його вартість поки невідома, придбати його можна буде одразу після відкриття Центру Шептицького. Директор Центру Олег Яськів каже, що планується розробити картки з різним рівнем «доступу» до книг. Планується, студентам та викладачам університету надати можливість брати книги з собою на термін до 10 днів. За необхідності цей термін можна буде продовжити. Також такий доступ матиме студент чи науковець з іншого університету, звісно, за умови реєстрації відповідного абонементу.

Святкування відкриття Центру розпочнуться о 10 годині 10 вересня з літургії на вул.Козельницькій, 2. Опісля планується відкриття стіни благодійників, після чого відкриють сам багатофункційний корпус. Увечері всіх охочих чекає святковий концерт у львівській Опері. У програмі будуть виступ владики Бориса Гудзяка та головного жертводавця центру Шептицького – американця українського походження Джеймса Темертея. Квитки будуть у продажу згодом.