УКУ запрошує на Святковий тиждень університету

Львівська бізнес-школа УКУ й Український католицький університет запрошують на Святковий тиждень УКУ та серію найрізноманітніших подій і зустрічей. У межах Святкового тижня УКУ відбудуться лекції та дискусії, паломницькі тури та благодійні бенкети, а також довгоочікуване відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького у Львові на вул. Козельницькій біля Колегіуму УКУ.

У неділю, 10 вересня, відбудеться відкриття та посвята Центру Шептицького і зустріч випускників УКУ та LvBS.

У понеділок, 11 вересня, УКУ запрошує на:

Публічну лекцію відомого дисидента, правозахисника та віце-ректора УКУ Мирослава Мариновича «Митрополит Андрей Шептицький і принцип доданої вартості». Деталі та реєстрація.

Публічну дискусію «Соціальна місія Андрея Шептицького: як бізнес може служити людям». Учасники: Юрій Лопатинський, засновник соціального підприємства «Горіховий дім»; Юрій Филюк, співзасновник проекту «Тепле місто» (Івано-Франківськ); Галина Онишко, співзасновниця благодійної організації «Фонд Горіховий дім». Модератор: Євген Глібовицький. Деталі та реєстрація.

Дискусію «Лідерство у сфері публічного адміністрування», спікер: Ірина Подоляк, народний депутат, перша заступниця голови комітету з питань культури і духовності ВРУ, модератор: Андрій Рождественський. Організатор: Центр лідерства УКУ. Зареєструватися на подію.

Відкриту презентацію Стівена Руссо, глобального директора з технологій безпеки та приватності IBM «Приватність vs Безпека». Деталі та реєстрація.

Дискусію «Благодійність. Від сімейного бізнесу до відповідальності перед суспільством».

У вівторок, 12 вересня, відбудеться:

Дискусія «Чи вб’є EdTech класичну освіту?». Учасниками дискусії будуть: Robert Taylor, CEO SimLab IT, портфельної компанії xEdu; Олесь Дацко, CMO xEdu; Андрій Табачин, співзасновник компанії EdPro; Оксана Пасічник, експерт з цифрових технологій в освіті; Яна Ратман, експерт зі змішаного навчання. Працювала у PricewaterhouseCoopers LLP, Oracle, Epiphany, та Cisco WebEx University (скайпом).

Лекція «Лідерство майбутнього: як залишатись конкурентним в епоху діджиталізації?». Спікер: Олександра Альхімович, керуючий директор, Luxoft Ukraine. Організатор: Центр лідерства УКУ. Зареєструватися на подію.