Сьогодні – Всесвітній день гуманітарної допомоги

Щорічно 19 серпня, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, згадують про тих, хто, ризикуючи своїм життям, допомагає іншим

19 серпня 2003 року в штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у Багдаді, Ірак, прогримів вибух. Генеральна Асамблея ООН проголосила Всесвітній день гуманітарної допомоги у річницю цієї події.

Цього року День гуманітарної допомоги присвячено захисту цивільного населення, працівників, що займаються наданням гуманітарної допомоги, і всіх жертв військових конфліктів. ООН закликає держави-члени, громадянське суспільство і світових лідерів підвищувати обізнаність усього суспільства з питань захисту цивільного населення і робити відповідні дії.

За даними Європейської комісії з цивільного захисту та операцій з гуманітарної допомоги, у 2016 році було вбито вдвічі більше працівників гуманітарної допомоги, ніж в 1997-му.