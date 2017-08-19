Сьогодні святкуємо Преображення Господнє

Інші назви цього свята – Спас, Яблучний Спас

Свято Преображення Господнього святкують 19 серпня християни східної традиції. Це свято відзначається з IV століття і є одним із найбільших, після Великодня, 12 християнських свят. Припадає на Успінський піст або Спасівку, проте цього дня дозволено споживати рибу та вино.

У календар Західної Церкви воно було введене папою Калікстом III в 1457 році, римо-католики відзначили його 6 серпня.

У традиції Вірменської Церкви свято Преображення включене до великоднього циклу, є рухомим і святкується в сьому неділю після П’ятидесятниці.

Усі три Євангелія містять подібні описи Перетворення Господнього: Матвій 17:1; Марко 9:2; Лука 9:28. Відкривши учням, що Йому слід постраждати, бути вбитим і на третій день воскреснути, Христос завів трьох апостолів — Петра, Якова й Івана на гору Фавор і преобразився перед ними: Його обличчя просяяло, як сонце, а одяг став білим, як сніг. Преображення Христове супроводжувалося з’явою старозавітних пророків Мойсея та Іллі, які говорили з Ісусом про Його близький відхід. Усіх їх осінила світла хмарина, і з неї почувся голос: «Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайтеся!».

Святкуванням Преображення Церква сповідує поєднання у Христі двох начал – людського і Божого. Преображення є поява Сина при свідченні Отця в Духові Святому, тобто одкровення всіх іпостасей Святої Трійці. Преображення полягало не у зміні Божественної природи Христа, а у з’яві Його Божества у природі людській. Відповідно до Івана Золотоустого, Преображення відбулося, «щоб показати нам майбутнє преображення єства нашого і майбутнє Своє пришестя на хмарах у славі з ангелами».

Народними назвами цього свята є Спас, Другий Спас або Яблучний Спас.

Крім яблук, цього дня у храмах освячують й інші плоди: груші, виноград, сливи, навіть горох, картоплю, огірки, жито, ячмінь тощо. Освячення цього дня фруктів та овочів символізує розквіт і плодючість усього створеного у безкінечному царстві життя.

У давнину в день Преображення Господнього існував звичай наділяти плодами бідних і вбогих; звичаю цього дотримувалися так суворо, що коли дізнавалися про когось, хто не зробив цього доброго діла, таку людину вважали невартою уваги і припиняли з нею спілкуватися. Звичай наділяти бідних плодами садів і городів був колись мірою християнської моралі.

Колись до Спаса правовірні селяни не їли садовини, бо це вважалося за великий гріх. Якщо ж хтось не втримався і з’їв яблучко до Спаса, спокутувати цей гріх мав тим, що сорок днів після Спаса не їв жодного яблука. Особливо суворо дотримувалися цього правила ті, у кого вмерли діти-немовлята. Існувало повір’я, що «на тому світі» ростуть срібні дерева з золотими яблучками. Золоте яблучко дають лише тим дітям, чиї батьки дотримувалися звичаю не їсти яблук до Другого Спаса.

Другий Спас — це день поминання померлих родичів. За народним віруванням, це третій вихід померлих на світ у весняно-літньому сезоні: (перший — у Страсний Четвер, другий — на Зелені Свята).

Для господарів свято символізує закінчення жнив і завершення літа. Цього дня спостерігали за погодою. Якщо день сонячний та безхмарний – осінь буде сухою. Якщо дощовий – мокрою. Ясний день віщує морозну і заметільну зиму. Яка погода на Спаса – такою буде і Покрова (14 жовтня). У деяких місцях України в цей час могли вже починатися приморозки, тому й кажуть: «Прийшов Спас, держи рукавиці про запас!»

Святкування Преображення триває 9 днів, з 5 (18) по 13 (26) серпня.

Святковою стравою на Спаса є печені яблука. Верхівку з хвостиком відрізають, виймають середину з насінням, кладуть туди мед або цукор і запікають у печі. Готують пироги й штруделі з яблучною начинкою. Їдять їх із узваром або грушівником — киселем зі свіжих груш.

За матеріалами Вікіпедії