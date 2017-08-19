Смертельна ДТП за участі кортежу Димінського. Що відомо?

Рідні загиблої просять зголоситись свідків

18 серпня на трасі Львів-Краковець трапилась ДТП за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського. У ній загинула 31-річна мешканка села Ямельня Наталія Тріла.

За офіційною інформацією відділу комунікації поліції Львівської області, аварія сталась близько 15.00 поблизу села Ямельня Яворівського району. Внаслідок отриманих травм водійка, що їхала на «Opel Astra», померла на місці події.

Смертельну аварію спричинив Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР. За інформацією видання zaxid.net, Петро Димінський часто сам керує цим авто, при цьому його супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом. Видання, посилаючись на очивидців події, стверджує, що Петро Димінський був на місці події і одразу після ДТП закрився у позашляховику охорони.

Вину за ДПТ взяв на себе охоронець почесного президента ФК «Карпати». За офіційною інформацією правоохоронців, водієм авто, який скоїв ДТП, був 43-річний львів’янин (Петрові Димінському – 62 роки).

Водночас, офіційній версії слідства довіряють не усі. Брат загиблої Степан Мацевко закликає усіх, хто може надати будь-які свідчення чи інформацію щодо цієї ДТП, зголоситись.

«[…] Мерседес моделі S-65 AMG (н/з АС0277ВР), яким керував Димінський, в супроводі позашляховика марки Lexus (н/з ВС0222СК), грубо порушивши ПДР, на великій швидкості в населеному пункті здійснив обгін у недозволеному місці. Внаслідок цього сталася страшна ДТП, в якій загинула моя сестра. Після ДТП Петро Димінський, як останнє лайно, не надавши першої медичної допомоги, пересів в позашляховик Lexus (н/з ВС0222СК) і змився у невідомому напрямку. Після чого до авто Димінського підійшов його охоронець і стверджував що це він був за кермом Мерседеса.

Зіткнення було дуже сильним, з авто сестри не залишилося нічого, мерседес злетів в кювет і врізався в дерево. Але чомусь на водію, який стверджує що був за кермом, нема жодної подряпини чи синця. Також є свідки, які бачили як Димінський пересідав у позашляховик. Тепер він максимально замітає сліди і уникає кримінальної відповідальності», – написав у себе на сторінці в Facebook брат загиблої.

Степан Мацевко просить надсилати йому будь-які додаткові свідчення, інформацію з телефонів, фотоапаратів чи відеореєстраторів на пошту matsevko.s@i.ua або контактувати з ним за телефоном 0676700762.