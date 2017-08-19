СБУ попереджає про нову можливу кібератаку. Рекомендації захисту

Нова атака може бути пов’язана із вірусом «Petya»

Служба безпеки України попереджає про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у мережі Фейсбук.

Нова атака може бути пов’язана із вірусом «Petya». Нагадаємо, 27 червня цього року Україна піддалась масштабній кібератаці з використанням шкідливого програмного забезпечення ідентифікованого як комп’ютерний вірус «Petya».

Під час аналізу наслідків і передумов цієї атаки було встановлено, що їй передував збір даних про підприємства України (електронні пошти, паролі до облікових записів, які використовуються підприємствами та їхніми співробітниками, реквізити доступу до командно-контрольних серверів і хеш-дані облікових записів користувачів в уражених системах та інша інформація, яка відсутня у відкритому доступі), з подальшим їх приховуванням у файлах cookies та відправленням на командний сервер.

Фахівці СБУ припускають, що саме ця інформація і була ціллю першої хвилі кібератаки та може бути використана справжніми ініціаторами як для проведення кіберрозвідки, так і в цілях подальших деструктивних акцій.

Експерти СБУ радять системним адміністраторам або уповноваженим особам з інформаційної безпеки у найкоротший термін провести такі дії за наведеним порядком:

здійснити обов’язкову зміну паролю доступу користувача krbtgt; здійснити обов’язкову зміну паролів доступу до всіх без винятку облікових записів в підконтрольній доменній зоні ІТС; здійснити зміну паролів доступу до серверного обладнання та до програм, які функціонують в ІТС; на виявлених скомпрометованих ПЕОМ здійснити обов’язкову зміну всіх паролів, які зберігались в налаштуваннях браузерів; повторно здійснити зміну паролю доступу користувача krbtgt; перезавантажити служби KDC.

СБУ рекомендує у подальшому уникати збереження в ІТС автентифікаційних даних у відкритому вигляді (використовувати для таких цілей спеціалізоване програмне забезпечення).