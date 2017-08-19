Правоохоронці переходять на посилений варіант несення служби до Дня незалежності

20 серпня у зв’язку з підготовкою до Дня Незалежності органи системи МВС переходять на посилений варіант несення служби

Про це в. о. міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив учора, 18 серпня, під час наради за участю керівництва Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Дерслужби з надзвичайних ситуацій і Державної міграційної служби.

Сергій Яровий наголосив, що напередодні державних свят – Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України – всі органи системи МВС мають зосередити максимальні зусилля на підготовці до забезпечення публічної безпеки та порядку в країні.

«Попереду державні свята, планується проведення масових заходів у всіх областях. Ми повинні продемонструвати, що ми спроможні забезпечити правопорядок у державі. Тому з 20 серпня особовий склад Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Держслужби з надзвичайних ситуацій переводиться на посилений варіант несення служби», – зазначив в. о. міністра внутрішніх справ.

В. о. міністра внутрішніх справ поставив завдання максимально залучити особовий склад Національної поліції для патрулювань, насамперед у місцях проведення масових заходів. Окремо звернув увагу на необхідність посилення контролю на пунктах в’їзду-виїзду з міст і за ситуацією на дорогах.

Голова Нацполіції Сергій Князєв підкреслив, що до цілодобового несення служби, в тому числі й на вихідні, залучатимуть усі підрозділи поліції, враховуючи допоміжні служби. «Сьогодні з 15:00 поліція переходить на посилений режим несення служби, який триватиме до особливого розпорядження 26-27 серпня», – сказав Сергій Князєв.

Як повідомив командувач НГУ Юрій Аллеров, підрозділи Національної гвардії готові до посиленого варіанту несення служби й наразі допрацьовують питання взаємодії. «Головне – працювати на перспективу. Тому ми просимо керівників областей інформувати про зміну оперативної обстановки керівників на місцях та командирів частин, для того, щоб була можливість швидше приймати ті чи інші рішення», – зауважив Юрій Аллеров.

Своєю чергою перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький наголосив на необхідності посилення цілодобового моніторингу техногенної та пожежної безпеки у зв’язку з найвищим 5 класом пожежної небезпеки на території держави, а також штормовим попередженням. «Наше завдання – разом з органами місцевої влади вжити заходів щодо протидії виникненню пожеж, зокрема у лісових масивах, забезпечити постійну готовність підрозділів до виконання завдань за призначенням», – сказав Олег Мельчуцький.

За словами першого заступника голови Держприкордонслужби Василя Серватюка, на сьогодні підрозділи відомства виконують завдання у посиленому режимі. Він також повідомив про збільшення пасажиропотоків на державному кордоні, що обумовлено завершенням сезону відпусток, підготовкою до державних свят і наближенням навчального року.

«Також спостерігається підвищення ділової активності пунктів пропуску. Ці чинники збільшують ймовірність виникнення конфліктних та провокаційних ситуацій», – повідомив Василь Серватюк і додав, що можливість провокативних дій у районі пунктів пропуску з блокуванням різного роду очікується протягом святкових днів та першої декади вересня. Крім того перший заступник голови Держприкордонслужби звернувся до обласних підрозділів правоохоронних органів в прикордонних областях з проханням опрацьовувати план спільних дій локалізації нестандартних ситуацій різних напрямків.